Truffe e profitti illeciti | sequestrati beni per 1,3 milioni a Gianpaolo Bellavita ex assessore al Bilancio della Provincia di Bergamo

Bergamo, 30 ottobre 2025 – La Guardia di finanza e la polizia di Stato di Bergamo hanno questa mattina dato esecuzione a un provvedimento di confisca emesso dalla Corte d'Appello di Brescia per beni immobili e valori pari a circa 1,3 milioni di euro a Gianpaolo Bellavita, ex commercialista bergamasco, cancellato dall'Albo nel 2005, ed ex assessore provinciale a Bergamo al Bilancio dal 1999 al 2004, attualmente detenuto - dopo un periodo di latitanza in Romania - per vari reati tra cui truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, truffa aggravata ai danni dello Stato, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e false comunicazioni sociali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Truffe e profitti illeciti: sequestrati beni per 1,3 milioni a Gianpaolo Bellavita, ex assessore al Bilancio della Provincia di Bergamo

