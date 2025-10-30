Truffe e illeciti | sequestrati 1,3 milioni di euro a ex commercialista bergamasco in carcere
Nel corso della mattinata di giovedì 30 settembre, la Guardia di Finanza di Bergamo e la Polizia di Stato di Bergamo hanno dato esecuzione ad un provvedimento di confisca – emesso dalla Corte d’Appello di Brescia, Sezione Misure di Prevenzione – per beni immobili e valori pari a circa 1,3 milioni di euro. L’operazione è il risultato della proposta del Questore della Provincia di Bergamo e del Procuratore della Repubblica di Brescia nel 2022 e degli accertamenti economici finanziari espletati contestualmente dai militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria. La misura, emessa il 21 ottobre 2025 dalla Corte d’Appello di Brescia – Sezione Misure di Prevenzione -, è diretta ad un ex commercialista bergamasco, cancellato dall’Albo nel 2005, attualmente detenuto dopo un periodo di latitanza in Romania, per numerosi reati, quali truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, truffa aggravata ai danni dello Stato, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e false comunicazioni sociali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
