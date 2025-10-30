Truffa dello specchietto sul raccordo | arrestato 29enne

Tempo di lettura: 2 minuti Poliziotti della Squadra Volante della Questura di Avellino hanno tratto in arresto, nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, un pregiudicato ventinovenne del posto che perpetrava un’estorsione in danno di un automobilista. Il ventinovenne, dopo aver affittato un’auto grazie alla compiacenza di altra persona, sul raccordo AV-SA affiancava l’ignaro automobilista e dopo averlo costretto a fermarsi con la c.d. “truffa dello specchietto” tentava di estorcergli del denaro, riferendo di aver subito un danno al suo veicolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Truffa dello specchietto” sul raccordo: arrestato 29enne

