Truffa degli F24 | imprese club di calcio e aziende pubbliche nella rete dei falsi consulenti fiscali

Negli ultimi mesi, in Italia si è diffusa una nuova truffa fiscale che ha colpito imprese, società sportive e aziende pubbliche, rivelata da un’inchiesta de Il Giornale. Il meccanismo, tanto semplice quanto efficace, ruota attorno ai modelli F24, il sistema più usato per versare tasse e contributi. Falsi consulenti fiscali si presentano agli imprenditori promettendo di pagare gli F24 a prezzo scontato, garantendo risparmi significativi sulle imposte. Una proposta che, all’apparenza, sembra legittima e conveniente. In realtà, è l’inizio di una truffa ben orchestrata. Come funziona la truffa degli F24. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

