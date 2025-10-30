Trovato in casa con cocaina marijuana e 22mila euro | arrestato

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Bologna centro hanno arrestato un italiano di trentasette anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso nel quartiere Porto-Saragozza, dove nascondeva in. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

