Trovato con un etto di hashish a Volargne 29enne arrestato per spaccio

Veronasera.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Dolcè, un 29enne veronese è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri della compagnia di Caprino Veronese.L’operazione è scattata a Volargne, nei pressi di Villa del Bene, durante una perlustrazione dei militari della sezione. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

trovato etto hashish volargneAuto sospetta ferma in mezzo alla strada: nel marsupio del guidatore un etto di hashish - Un 29enne è stato arrestato con l'accusa di spaccio a Volargne: in auto i carabinieri gli hanno trovato un etto di hashish. Scrive veronaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Trovato Etto Hashish Volargne