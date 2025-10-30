Trovato con un etto di hashish a Volargne 29enne arrestato per spaccio
A Dolcè, un 29enne veronese è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri della compagnia di Caprino Veronese.L’operazione è scattata a Volargne, nei pressi di Villa del Bene, durante una perlustrazione dei militari della sezione. 🔗 Leggi su Veronasera.it
