Un’escursione finita in tragedia. Un viaggio da sogno si è trasformato in un dramma indicibile lungo le coste della Grande Barriera Corallina, in Australia. Suzanne Rees, 80 anni, passeggera della nave da crociera Coral Adventurer della compagnia Coral Expeditions, è stata trovata morta su Lizard Island, una delle mete più spettacolari e isolate del Queensland. Era sbarcata per un’escursione panoramica, ma la nave è ripartita senza di lei, lasciandola sola sull’isola. Il corpo senza vita è stato scoperto il giorno successivo da un elicottero di ricerca. La figlia della donna, Katherine Rees, ha denunciato pubblicamente la compagnia, parlando di “negligenza” e “mancanza di buon senso”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Trovata morta dopo essere stata abbandonata sull’isola deserta dalla nave da crociera: choc in Australia