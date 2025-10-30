Troppo nervoso nel parcheggio poi la scoperta | aveva cocaina e migliaia di euro

Trentotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stava girando in un parcheggio di Lana ma era un po’ troppo nervoso, almeno secondo il punto di vista dei carabinieri che stavano passando da quelle parti. E i militari ci hanno visto giusto, se si considera che lui, un 22enne già noto alle forze dell’ordine, appena ha visto la pattuglia si è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

“Per 13 anni ho pagato l’affitto per un parcheggio che credevo fosse mio, poi ho fatto una scoperta choc”: la storia del parrucchiere truffato - La sfortunata vicenda si è consumata a Zurigo, in Svizzera, ovvero nel Paese in cui ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Troppo Nervoso Parcheggio Scoperta