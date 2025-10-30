Troppo nervoso nel parcheggio poi la scoperta | aveva cocaina e migliaia di euro

Stava girando in un parcheggio di Lana ma era un po’ troppo nervoso, almeno secondo il punto di vista dei carabinieri che stavano passando da quelle parti. E i militari ci hanno visto giusto, se si considera che lui, un 22enne già noto alle forze dell’ordine, appena ha visto la pattuglia si è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Pagelle Napoli-Inter: Anguissa incanta, Politano super. Lautaro Martinez troppo nervoso, Akanji lento - facebook.com Vai su Facebook

Pagelle $Napoli- $Inter: $Anguissa incanta, $Politano super. $LautaroMartinez troppo nervoso, $Akanji lento - X Vai su X

“Per 13 anni ho pagato l’affitto per un parcheggio che credevo fosse mio, poi ho fatto una scoperta choc”: la storia del parrucchiere truffato - La sfortunata vicenda si è consumata a Zurigo, in Svizzera, ovvero nel Paese in cui ... Si legge su ilfattoquotidiano.it