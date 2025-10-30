Troppi pregiudicati tra i clienti di un chiosco bar di Biancavilla la polizia lo chiude per 7 giorni
La polizia ha sospeso temporaneamente l’attività di un chiosco-bar di Biancavilla ritenuto ritrovo abituale di pregiudicati, così come è emerso dai diversi controlli finalizzati a verificare il rispetto delle norme in materia di legislazione della pubblica sicurezza. Il provvedimento, emesso dal. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
