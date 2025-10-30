Troppa CO? sotto il cofano i big dell’auto rischiano un conto salatissimo

Il conto alla rovescia è iniziato per davvero. L’ industria automobilistica continentale si trova davanti a una delle sfide più difficili della sua storia recente: rispettare i nuovi limiti alle emissioni di anidride carbonica imposti dall’Unione Europea. Secondo l’ultima analisi di JATO Dynamics, oltre il 70% dei volumi di auto vendute nell’UE risulta ancora sopra i limiti di CO? previsti nonostante le strategie di pooling, ovvero gli accordi tra case automobilistiche per compensare le emissioni. Se la tendenza non cambierà, i costruttori rischiano fino a 3,5 miliardi di euro di multe solo nel 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

