Troppa CO? sotto il cofano i big dell’auto rischiano un conto salatissimo
Il conto alla rovescia è iniziato per davvero. L’ industria automobilistica continentale si trova davanti a una delle sfide più difficili della sua storia recente: rispettare i nuovi limiti alle emissioni di anidride carbonica imposti dall’Unione Europea. Secondo l’ultima analisi di JATO Dynamics, oltre il 70% dei volumi di auto vendute nell’UE risulta ancora sopra i limiti di CO? previsti nonostante le strategie di pooling, ovvero gli accordi tra case automobilistiche per compensare le emissioni. Se la tendenza non cambierà, i costruttori rischiano fino a 3,5 miliardi di euro di multe solo nel 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
Un'elefantessa nello spazio? Non sarà qualcosa di troppo azzardato? Dal Comando Spaziale hanno continue obiezioni, sotto qualsiasi punto di vista… Stella però non si fa intimorire, e con tanto impegno e intraprendenza risolve ogni problema. Eppure i capi - facebook.com Vai su Facebook
“Troppo vulnerabile”: il museo simbolo finisce sotto accusa - X Vai su X