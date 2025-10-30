Triturare compresse e dividere le capsule | perché andrebbe evitato
Vediamo quali sono le conseguenze di triturare le compresse o dividere le capsule e come fare per evitarlo. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
E' un'abitudine molto diffusa che gli esperti sconsigliano per vari motivi - Dividere a metà una pillola o magari tritarla, per poi metterla nella minestra o nel purè, oppure ancora ingerirla insieme ad altre sostanze, può comportare rischi insospettabili. Riporta notizie.tiscali.it
Farmaci, dividere o frantumare le compresse? Gli errori da non fare - Compresse da dividere in più parti, o 'polverizzare' per mandarle giù più facilmente? Come scrive notizie.tiscali.it
Compresse difficili da ingoiare, ma spezzarle è dannoso - Ne sanno qualcosa gli anziani, che spesso hanno anche difficoltà di deglutizione. Secondo ansa.it