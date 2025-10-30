Triton | il possibile nuovo controller Valve
Dalle tracce nascoste nell’ultimo aggiornamento di Steam arriva un indizio che ha acceso la fantasia della community PC: un riferimento interno al nome Triton, accompagnato da una piccola icona raffigurante quello che potrebbe essere il nuovo controller di Valve. Nessun annuncio ufficiale, nessuna conferma da parte dell’azienda, ma quanto basta per mettere in movimento creativi, modder e appassionati, che nel giro di poche ore hanno già ricostruito modelli tridimensionali credibili ispirati all’immagine trapelata. Il nome Triton fa inevitabilmente pensare a un ritorno nel campo dei controller dedicati, un territorio in cui Valve si è avventurata nel 2015 con lo Steam Controller, dispositivo che puntava a rivoluzionare l’esperienza di gioco su PC ma che, complice un approccio troppo innovativo e poco intuitivo per molti utenti, non riuscì a imporsi sul mercato. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
