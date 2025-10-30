Trieste ha una nuova palestra | ecco McFit i primi cinque giorni si entra gratis

Triesteprima.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trieste ha una nuova palestra. Inaugurata questa mattina, la McFit si trova al piano terra del Centro commerciale Il Giulia. L'evento ha visto la partecipazione anche di Sarah Fahr, campionessa olimpica e mondiale di pallavolo. La struttura si estende su una superficie di 2000 metri quadri e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

