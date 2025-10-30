Trickel-down economics | innovazione di parole o fallimento?

Stiamo a discutere in continuazione di innovazione, specialmente quella tecnologica, scoprendo che è alla base del corretto funzionamento dei sistemi di crescita economica. Le innovazioni storiche. Non è una novità, ma è l’insegnamento della storia a partire dalle piramidi egizie, del cui modo di costruzione ancora si discute. Prima del motore a vapore e dell’elettricità, fra le innovazioni tecnologiche maggiormente determinanti della storia vi fu nel Cinquecento l’innovazione marittima e dei cannoni, che ha cambiato il mondo nei trecento anni successivi e che ha reso possibile la supremazia mondiale dell’Europa. 🔗 Leggi su Follow.it

