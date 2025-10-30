Tribunale di Avellino riconosce il danno da mobbing sul lavoro e condanna INAIL
Avellino, 29 ottobre 2025 – La Sezione Lavoro del Tribunale di Avellino ha emesso oggi la Sentenza n. 10002025 (R.G. n. 30112024), accogliendo la domanda presentata dalla Sig.ra Rosaria Famiglietti contro l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).Il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ad Avellino e nei comuni dell’hinterland, centinaia di persone sono scese in strada. Evacuate le scuole; subito monitorati edifici pubblici, tribunale e stadio. Il reportage di Telenostra. #terremoto #avellino #reportage #primativvu - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto ad Avellino, la terra torna a tremare: «Ma ora nessun danno» - Un venerdì 24 ottobre che non si dimenticherà rapidamente per l'apprensione vissuta. Si legge su ilmattino.it
Cane ucciso da altro cane, Tribunale riconosce il danno morale - Il Tribunale di Brescia ha riconosciuto con una sentenza il diritto al risarcimento per danno non patrimoniale a una famiglia che ha perso il proprio cane, aggredito da un lupo cecoslovacco lasciato ... Lo riporta ansa.it
Cane ucciso da altro cane, Tribunale riconosce il danno morale: a ogni familiare 1500 euro - La vicenda riguarda un cane di piccola taglia, ucciso dall’aggressione di un Lupo cecoslovacco lasciato libero senza la custodia del proprietario. repubblica.it scrive