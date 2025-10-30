Inter News 24 Trevisani sulla partita dei nerazzurri contro la Fiorentina: le parole del giornalista sportivo sul match di San Siro. Negli studi di Pressing su Mediaset, Riccardo Trevisani ha elogiato la prestazione dell’Inter dopo la netta vittoria per 3-0 contro la Fiorentina, ma soprattutto ha esaltato il lavoro del tecnico Cristian Chivu, sottolineandone la leadership e la gestione psicologica del gruppo. Secondo il giornalista, l’allenatore nerazzurro ha saputo trasformare una situazione potenzialmente complicata — dopo la sconfitta di Napoli — in un punto di forza, trasmettendo serenità e mentalità vincente alla squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Trevisani sull’Inter: «Chivu un unicum nella Serie A, ha cambiato la mentalità dei nerazzurri»