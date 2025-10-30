Trevisani esalta Milinkovic-Savic | Decisivo su rigore

Forzazzurri.net | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel suo commento per Fantacalcio.it, Riccardo Trevisani ha analizzato i protagonisti di Lecce–Napoli 0-1, soffermandosi in particolare sulla prestazione del . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

trevisani esalta milinkovic savic decisivo su rigore

© Forzazzurri.net - Trevisani esalta Milinkovic-Savic: “Decisivo su rigore”

Approfondisci con queste news

trevisani esalta milinkovic savicTrevisani esalta Milinkovic-Savic: “Decisivo su rigore” - it, Riccardo Trevisani ha analizzato i protagonisti di ... Scrive forzazzurri.net

trevisani esalta milinkovic savicTrevisani esalta Milinkovic: "I rigoristi li mangia con lo sguardo, che personalità!" - 1: "È stato preso per i piedi buoni e per la fama di ... Lo riporta tuttonapoli.net

trevisani esalta milinkovic savicOpta esalta Milinkovic-Savic, cinque rigori parati degli ultimi nove rigori affrontati in Serie A - Savic ha parato ben cinque degli ultimi nove rigori affrontati in Serie A; inoltre, dall’inizio della scorsa stagione, solo Nikola Vasilj (6) ha parato più rigori del portiere serbo ... Si legge su ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Trevisani Esalta Milinkovic Savic