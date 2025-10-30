La questura di Bergamo ha posto i sigilli, nella mattinata di giovedì 30 ottobre, alla gelateria Ippococcolo di piazza Garibaldi su disposizione dell’autorità giudiziaria. La chiusura del locale è di 5 giorni. È il quarto locale chiuso in città nel giro di 10 giorni, il quarto negli ultimi tre mesi: l’11 ottobre la questura pose i sigilli sull’ex Charleston mentre il 21 ottobre era stato disposto lo stop di 20 giorni a un bar di via Crippa dopo una lite finita a coltellate. E ancora, verso la metà di agosto un altro esercizio è stato chiuso per 15 giorni. Mercoledì personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza e della Polizia Locale di Treviglio ha dato esecuzione al provvedimento adottato dal Questore di Bergamo al termine di un’articolata attività istruttoria espletata dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Bergamo su segnalazione del Commissariato e della Polizia locale di Treviglio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Treviglio, sigilli alla gelateria Ippococcolo: è il quarto locale chiuso in tre mesi