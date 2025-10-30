Trent' anni di Linea d’Ombra Festival | il programma dell' edizione 2025
Un trentesimo anniversario, quello di Linea d’Ombra Festival, che non è una meta, ma l’inizio di un nuovo viaggio. In tre decenni di esplorazioni è diventato un punto di riferimento per la cultura audiovisiva in Italia e in Europa. E così, dall’8 al 15 novembre 2025, con oltre 70 eventi tra. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Parte la XXX edizione di "Linea d'Ombra Festival 2025": la presentazione al Comune - 30, nella Sala del Gonfalone di Palazzo di Città, si terrà la conferenza stampa di presentaz ... salernotoday.it scrive
Linea d’Ombra Festival, presentazione giovedì 30 a Palazzo di Città - Salerno si prepara a celebrare i trent’anni di Linea d’Ombra Festival. Scrive gazzettadisalerno.it