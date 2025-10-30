Treni in tilt fra Lodi e Milano cancellazioni e ritardi | mattina di passione per migliaia di pendolari

Lodi, 30 ottobre 2025 – Mattinata complicata per centinaia di pendolari lodigiani e milanesi. Ancora una volta la direttrice ferroviaria Piacenza–Lodi–Milano è stata segnata da ritardi e cancellazioni, con conseguenze a catena per chi viaggia verso il capoluogo lombardo. Trenord ha spiegato che: “a creare disagi sono stati due guasti tecnici in sequenza: il primo, nelle prime ore del mattino, a Tavazzano con Villavesco; il secondo, più tardi, nella stazione di Milano Greco Pirelli. Entrambi i problemi, risolti dai tecnici di Rete ferroviaria italiana, hanno rallentato la circolazione con ritardi fino a 30 minuti, variazioni di percorso e cancellazioni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Treni in tilt fra Lodi e Milano, cancellazioni e ritardi: mattina di passione per migliaia di pendolari

