Treni affollati e viaggiatori costretti a stare in piedi l' odissea dei pendolari sulla linea Lecce-Bari

Un treno molto utilizzato da lavoratori e studenti, ma sempre troppo affollato tanto da costringere gli utenti, da un certo del percorso in poi, a viaggiare "in piedi e stretti stretti". A raccontare i disagi è una pendolare che ogni mattina sale a bordo del treno Lecce-Bari delle 6.11. Un. 🔗 Leggi su Baritoday.it

