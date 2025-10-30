Tremonti e il solito nemico Draghi Grasso contro Fagnani | le pillole del giorno

«Non si può affidare la soluzione dei problemi a chi li ha creati»: gira e rigira, parlando di economia, di finanza e di politica europea, Giulio Tremonti affonda sempre la sua lama taglientissima contro il suo coetaneo (sono nati a distanza di 15 giorni l’uno dall’altro, 78 anni fa) Mario Draghi, quando qualcuno evoca l’ex presidente della Banca centrale europea come “il salvatore”. Lo ha fatto anche nella serata di mercoledì 29 ottobre a Roma, negli uffici di Banca Investis, un incontro che ha visto protagonisti Symphonia Sgr e Assoprevidenza. L’occasione era la presentazione del libro di Tremonti Guerra o pace, con l’autore – nonché presidente della terza commissione Esteri del Senato ed ex ministro dell’Economia – capace di analizzare lo scenario mondiale come pochi altri. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Tremonti e il solito nemico Draghi, Grasso contro Fagnani: le pillole del giorno

Draghi: «Inevitabile l’aumentodelle tasse senza nuovi tagli»Tremonti: «La manovra sarà rafforzata» - mentre, per arrivare ai 40 miliardi di correzione necessari per il pareggio, il governo ha annunciato riforme fiscali e assistenziali con la presentazione di una legge delega per altri 14,7 miliardi. Da ilsecoloxix.it

Teatro: Costanzo contro Tremonti, e' il vero nemico di quello italiano - "Tremonti e' il vero nemico del teatro italiano, quando ci sono da fare dei tagli li fa sul teatro". Lo riporta ilsecoloxix.it