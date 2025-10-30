Tremendo scontro tra auto e moto il centauro sbalzato sull' asfalto dopo l' impatto

Riminitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stato trasportato d'urgenza al “Bufalini” di Cesena con l'eliambulanza il centauro che, nella mattinata di giovedì, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il sinistro si è verificato intorno alle 9.45 all'incrocio tra le vie Riva del Garda e Coriano, nel territorio del Comune di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

tremendo scontro auto motoTremendo schianto auto - moto, è morto un ragazzo di 20 anni - Tremendo schianto mortale nelle primissime ore di questo pomeriggio a Prevalle, in Valle Sabbia, dove un ragazzo di soli 20 anni è morto. Scrive ildolomiti.it

tremendo scontro auto motoChi era Francesco Panada, il ragazzo di 20 anni che ha perso la vita in uno scontro auto-moto nel Bresciano - Francesco Panada è il ragazzo di 20 anni che ieri pomeriggio, sabato 25 ottobre, ha perso la vita scontrandosi con un'auto mentre era bordo della sua ... Segnala fanpage.it

tremendo scontro auto motoIncidente a Cambiano vicino Torino, violento scontro tra auto e moto: morto motociclista 57enne - Un uomo di 57 anni è morto in un incidente stradale a Cambiano (Torino): per cause in fase di accertamento, la sua moto si è scontrata con un'auto ... Da virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Tremendo Scontro Auto Moto