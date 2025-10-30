Tremendo frontale poi l' auto si capovolge | donna muore sbalzata fuori dall' abitacolo
Una donna di 45 anni, Laura Marcolin, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 29 ottobre, lungo via Wassermann, ad Aviano, nel tratto che collega San Martino di Campagna a Marsure, in provincia di Pordenone. La tragedia è avvenuta poco. 🔗 Leggi su Today.it
