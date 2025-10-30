Trekking urbano si rinnova l' appuntamento con l' associazione Erchemperto

Si rinnova l'appuntamento con il trekking urbano a cura dell'associazione Erchemperto. Il titolo della passeggiata di quest'anno è: "Salerno tra pellegrinaggi medievali e cammini giubilari". L'appuntamento è fissato per il 31 ottobre alle ore 19:00, con punto di ritrovo presso il Comune di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

