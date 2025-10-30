Trekking urbano a Pisa

L’Assessorato al Turismo del Comune di Pisa organizza la 22ª edizione del Trekking Urbano, promuovendo due itinerari gratuiti per scoprire alcuni segreti della nostra Città.Il Trekking Urbano è un progetto di turismo sostenibile che invita a scoprire le città a passo lento, allontanandosi dai. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondisci con queste news

Il Comune aderisce alla giornata nazionale del Trekking Urbano - facebook.com Vai su Facebook

Scale e scalette di Montesacro, trekking urbano https://ift.tt/5yvEOot - X Vai su X

XXII Giornata del Trekking Urbano: 85 città tra storia, spiritualità e natura, per un’esperienza di cultura, benessere e turismo lento nel segno del Giubileo 2025 - XXII Giornata del Trekking Urbano: 85 città tra storia, spiritualità e natura, per un’esperienza di cultura, benessere e turismo lento nel segno del Giubileo 2025. Secondo siviaggia.it

Giornata nazionale del Trekking urbano: via alla ventesima edizione - È alle porte la ventesima edizione della Giornata nazionale del Trekking urbano, proponendo due itinerari differenti per conoscere da vicino alcune delle bellezze cittadine tra ... Come scrive lanazione.it

Scoprire la città con una passeggiata E’ il trekking urbano - L’assessore Pesciatini: "Apprezzare e diffondere l’anima green" Riscoprire, valorizzare e diffondere l’anima green e sostenibile delle ... lanazione.it scrive