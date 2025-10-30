Trekking di San Martino con caserecci salsiccia castagne e vino nuovo

Cataniatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Etna e Dintorni” propone un’altra edizione del Classico Trekking di San Martino, con caserecci, salsiccia, castagne e vino nuovo in rifugio. Domenica 9 novembre sull’Etna ci aspetta una giornata immersi tra splendidi boschi d’alta quota, colate recenti e un buon pranzo facoltativo in Rifugio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Passeggiata a pedali nella natura. Trekking a due ruote per San Martino tra mulattiere e strade di campagna - Tutto pronto ad Albiano Magra per la settima edizione della “Pedalata di San Martino“, gara non competitiva organizzata dagli Sbikerati off road, con la collaborazione del ... Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Trekking San Martino Caserecci