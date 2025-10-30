Trekking di San Martino con caserecci salsiccia castagne e vino nuovo
“Etna e Dintorni” propone un’altra edizione del Classico Trekking di San Martino, con caserecci, salsiccia, castagne e vino nuovo in rifugio. Domenica 9 novembre sull’Etna ci aspetta una giornata immersi tra splendidi boschi d’alta quota, colate recenti e un buon pranzo facoltativo in Rifugio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
In occasione della Giornata del Trekking Urbano - IL 31 OTTOBRE - , non perdere la visita guidata lungo il Percorso BLU di San Martino, un itinerario tra le vie del centro storico arricchito dalle letture a cura dell’APS #cosavuoichetilegga. Iscrizioni presso l - facebook.com Vai su Facebook
Passeggiata a pedali nella natura. Trekking a due ruote per San Martino tra mulattiere e strade di campagna - Tutto pronto ad Albiano Magra per la settima edizione della “Pedalata di San Martino“, gara non competitiva organizzata dagli Sbikerati off road, con la collaborazione del ... Scrive lanazione.it