Trekking d’autunno | bosco della Cerrita e piano Noce

Cataniatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa domenica autunnale abbiamo pensato a un’escursione immmersi nel Foliage autunnale, con la possibilità di raccogliere le castagne tra i castagneti lungo il percorso. Un trekking tra boschi autunnali, grotte di scorrimento lavico e una rilassante pranzo al sacco a Piano Noce, dove visiteremo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

