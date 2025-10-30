Trekking d’autunno | bosco della Cerrita e piano Noce
Questa domenica autunnale abbiamo pensato a un’escursione immmersi nel Foliage autunnale, con la possibilità di raccogliere le castagne tra i castagneti lungo il percorso. Un trekking tra boschi autunnali, grotte di scorrimento lavico e una rilassante pranzo al sacco a Piano Noce, dove visiteremo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Alcune immagini dell’iniziativa di Terre in Cammino - Tour Operator dedicata ai funghi! Un trekking appassionante tra boschi e profumi d’autunno, concluso nel nostro punto di ristoro al Molino di Berto, dove abbiamo accolto i partecipanti con calore e sapori - facebook.com Vai su Facebook
Dalla grotta dei Ladroni al bosco della Cerrita – Trekking sull’Etna - Durante il tragitto si attraverseranno due grosse "ferite" del bosco: le colate laviche del 1928 e del 1971, riuscendo a percepire l'incredibile forza distruttiva del vulcano Sharing Sicily propone, ... Secondo tempostretto.it