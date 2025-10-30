Tre scimmie da laboratorio in fuga dopo un incidente Cinque esemplari uccisi per errore

Tre scimmie da laboratorio sono in fuga da martedì 28 ottobre nello stato americano del Mississippi. I primati si sono ritrovati in libertà dopo che un incidente ha coinvolto il camion che le trasportava sull’ autostrada Interstate 59, vicino a Heidelberg. Nell’impatto è morta la maggior parte dei 21 macachi Rhesus che si trovavano a bordo, tra gli animali più studiati al mondo in campo medico-scientifico. Inizialmente, come sostenuto dall’autista del camion, si pensava che gli esemplari sopravvissuti fossero pericolosi per l’uomo e portatori di malattie infettive, come epatite C, herpes e Covid. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tre scimmie da laboratorio in fuga dopo un incidente. Cinque esemplari uccisi “per errore”

