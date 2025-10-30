Tre ragazzi morti nell' esplosione della fabbrica di fuochi a Ercolano il pm | Venti anni ai due datori di lavoro 4 anni al fornitore di polvere pirica

Venti anni per i due datori di lavoro e quattro anni per il fornitore di esplosivi. Tre richieste di condanne per gli imputati per la morte di tre ragazzi travolti dall?esplosione di una. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Tre ragazzi morti nell'esplosione della fabbrica di fuochi a Ercolano, il pm: «Venti anni ai due datori di lavoro, 4 anni al fornitore di polvere pirica»

Tre ragazzi morti nell'esplosione della fabbrica di fuochi a Ercolano, il pm: «Venti anni ai due datori di lavoro, 4 anni al fornitore di polvere pirica» - Tre richieste di condanne per gli imputati per la morte di tre ragazzi travolti dall’esplosione di ... Riporta ilmattino.it

Asiago, auto contro una fontana: nell'incidente morti tre ragazzi. Si salvano gli altri due a bordo - Tre ragazzi di 20 anni hanno perso la vita questa notte ad Asiago, nel Vicentino, a causa di un incidente stradale. Come scrive iltempo.it

Morti Nicola Xausa, Pietro Pisapia e Riccardo Gemo: chi sono i tre ragazzi morti nell’incidente di Asiago - Il tragico incidente è avvenuto la scorsa notte ad Asiago, in provincia di Vicenza. Secondo alphabetcity.it