Perugia, 30 ottobre 2025 – Aveva pagato 7.500 euro per sentirsi più bella, per togliere i chili di troppo da fianchi, pancia e schiena, pronta ad affrontare la prova costume con un corpo più armonioso. Invece, dopo tre interventi di chirurgia estetica in un anno, si è ritrovata con l’addome segnato da solchi, la schiena asimmetrica e la fiducia a pezzi. Il Tribunale civile di Pesaro le ha dato ragione: il chirurgo plastico e le due cliniche umbre che l’hanno operata sono stati condannati in solido a risarcirle 6.985 euro, oltre alla restituzione delle somme versate (7.400 e 602 euro). Tutto comincia nel novembre 2020, quando la 40enne, che nella causa legale è stata assistita dall’avvocato Silvia Pezzolesi, si rivolge a un chirurgo estetico di Perugia per migliorare l’aspetto del corpo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tre interventi per dimagrire, ma il risultato è un disastro: schiena asimmetrica e solchi all’addome