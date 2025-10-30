Tre giorni di festa a Saluzzo con l’ Uvernada
Nella città dell’“Antico Marchesato”, Saluzzo, tre giorni di grandi concerti e mostre sui mestieri della tradizione per festeggiare l’arrivo dell’“Inverno” Dal 31 ottobre al 2 novembre Saluzzo (Cuneo) Filo conduttore “La Ròta”, in lingua occitana “La strada”. Simbolo di incontri, movimento e contaminazione: su questo tema verterà il programma, estremamente ricco, di “Uvernada” (“Inverno” in occitano) che, alla sua nona . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Buoooongiorno bella gente!! I primi due giorni alla festa della Zucca sono gia stati pieni di soddisfazione e felicità Oggi mi trovate qui a Salzano tutto il giorno, dalle 10 alle 23. Questo è uno dei miei carillon e ha trovato casa proprio in questi giorni che n - facebook.com Vai su Facebook
A Saluzzo arriva “Uvernada”: tre giorni di grandi concerti e mostre sui mestieri della tradizione - Da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre, Sergio Berardo riflette su “la strada” con oltre dieci eventi- Scrive targatocn.it
Tre giorni di festa tra eventi e birra - L’associazione gemellaggi di Montespertoli, con il patrocinio del Comune di Montespertoli, presenta il 32esimo “Appuntamento con ... Secondo lanazione.it
Saluzzo si prepara per la quinta edizione della Festa del libro medievale e antico - Saluzzo si prepara per la quinta edizione della Festa del libro medievale e antico, che arriva nella capitale del Marchesato dal 24 ottobre ... Riporta ideawebtv.it