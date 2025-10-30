Tre giorni di festa a Saluzzo con l’ Uvernada

Lidentita.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella città dell’“Antico Marchesato”, Saluzzo, tre giorni di grandi concerti e mostre sui mestieri della tradizione per festeggiare l’arrivo dell’“Inverno” Dal 31 ottobre al 2 novembre Saluzzo (Cuneo) Filo conduttore “La Ròta”, in lingua occitana “La strada”. Simbolo di incontri, movimento e contaminazione: su questo tema verterà il programma, estremamente ricco, di “Uvernada” (“Inverno” in occitano) che, alla sua nona . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

tre giorni di festa a saluzzo con l8217 uvernada

© Lidentita.it - Tre giorni di festa a Saluzzo con l’“Uvernada”

Altri contenuti sullo stesso argomento

tre giorni festa saluzzoA Saluzzo arriva “Uvernada”: tre giorni di grandi concerti e mostre sui mestieri della tradizione - Da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre, Sergio Berardo riflette su “la strada” con oltre dieci eventi- Scrive targatocn.it

Tre giorni di festa tra eventi e birra - L’associazione gemellaggi di Montespertoli, con il patrocinio del Comune di Montespertoli, presenta il 32esimo “Appuntamento con ... Secondo lanazione.it

tre giorni festa saluzzoSaluzzo si prepara per la quinta edizione della Festa del libro medievale e antico - Saluzzo si prepara per la quinta edizione della Festa del libro medievale e antico, che arriva nella capitale del Marchesato dal 24 ottobre ... Riporta ideawebtv.it

Cerca Video su questo argomento: Tre Giorni Festa Saluzzo