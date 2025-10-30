Travolto in moto da un’auto che svolta | ragazzino sbalzato per dieci metri sull’asfalto

Bresciatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attimi di apprensione per un 17enne soccorso dall’eliambulanza dopo un incidente in moto a Collio di Vobarno, lungo via Provinciale, nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 29 ottobre. Il ragazzo, residente a Sabbio Chiese, è rimasto coinvolto in uno scontro con un’auto guidata da una donna di 51. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

