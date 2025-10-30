Travolta e uccisa nel Teramano | automobilista 25enne si costituisce

Una donna si è presentata con il suo avvocato in questura di Teramo ammettendo le proprie responsabilità sull'investimento di Rosanna Pigliacampo, la donna di 58 anni di Campli deceduta nella mattinata di mercoledì a Bellante stazione mentre attraversava la strada, sulla statale 80.A costituirsi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

