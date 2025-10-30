Tratti di mare presentazione di una cartella calcografica
“TRATTI DI MARE”Presentazione di una cartella calcograficaA Palermo sabato 15 novembre 2025 ore 16:30 nella sala Convegni Petrucci di Palazzo Ziino, alla presenza del vice Sindaco e Assessore alla Cultura Giampiero Cannella, gli artisti Gaetano Barbarotto e Caterina Rao invitano la Cittadinanza a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altre letture consigliate
La Strada Regionale 14 "della Venezia Giulia" percorre uno dei tratti più suggestivi del Friuli Venezia Giulia: la Costiera Triestina. ? Un viaggio tra mare e roccia, dove ogni curva racconta la bellezza del nostro territorio. #FVGStrade #SS14 #FriuliVeneziaGiu - facebook.com Vai su Facebook
A Napoli il mare torna balneabile nei tratti da 'cartolina' - Secondo quanto rende noto l'Arpac i parametri microbiologici sono rientrati sotto i limiti in tratti come 'Donn'Anna ed il ... Riporta ansa.it