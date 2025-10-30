Trattare male ChatGpt lo fa performare meglio Essere educati con l’AI non aiuta a ottenere risposte migliori anzi | il nuovo studio

Pare che la gentilezza non abbia più un posto di rilievo nel galateo del digitale, né tantomeno nel controverso mondo dell’intelligenza artificiale. Da un recente studio è emerso che trattare male ChatGpt lo fa performare meglio. Sin dai primi albori del bot più famoso al mondo era stato consigliato dai programmatori un linguaggio educato per ricevere risposte più performanti. Veniva preso in considerazione il fatto che l’amica Chat avesse un’anima, o almeno una sensibilità per riconoscere e farsi influenzare dal linguaggio dell’utente. Ciò che è emerso grazie ad ArXiv è che il linguaggio educato penalizza le performance del bot. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

