Trasporto pubblico locale | Situazione sempre più critica Nuovo sciopero il 7 novembre

Nuovo sciopero, il prossimo 7 novembre, dei lavoratori del servizio di trasporto pubblico locale Csc a Latina. Lo hanno indetto le segreterie provinciali di Filt Cgil, Uil trasporti e Ugl Fna che esprimono "profonda preoccupazione per la situazione sempre più critica in cui versa il trasporto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Scopri altri approfondimenti

INVESTIMENTO DA 2,5 MILIARDI Trasporto pubblico, la Regione approva il nuovo Piano Triennale dei Servizi 2024-2026 - facebook.com Vai su Facebook

Crisi del trasporto pubblico locale, i sindacati chiedono un incontro a Bucci - "Le aziende di Trasporto Pubblico Locale della Liguria stanno attraversando una crisi complessiva di settore, che si sta manifestando in termini economici e, in alcuni casi, anche con forti carenze di ... Riporta primocanale.it

Trasporto pubblico locale, i sindacati: “Crisi del settore, richiesto incontro con Regione Liguria” - Riceviamo e pubblichiamo di seguito la nota stampa delle segreterie regionali Filt- Secondo rivieratime.news

Trasporto pubblico locale, approvato il Piano Triennale 2024-2026 in Puglia - Il PTS definisce i servizi minimi del trasporto pubblico locale, ne attribuisce la gestione territoriale e stabilisce i costi standard, che serviranno come base per le gare di affidamento dei nuovi co ... Da giornaledipuglia.com