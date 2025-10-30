Tempo di lettura: < 1 minuto “ Accolgo con grande soddisfazione la riapertura alla circolazione della linea storica Napoli–Salerno nel tratto tra Torre Annunziata e Santa Maria la Bruna. Si tratta di un risultato importante, frutto del lavoro sinergico tra MIT, amministrazioni locali ed RFI – che ringrazio – e che restituisce piena funzionalità a un collegamento utilizzato ogni giorno da migliaia di pendolari, lavoratori, studenti e turisti, ai quali torniamo a garantire il diritto ad una mobilità adeguata. Fin dal mio insediamento ho ribadito che il Sud non può più aspettare: interventi rapidi, concreti e coordinati come questo dimostrano che quando le istituzioni lavorano insieme, i risultati arrivano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Trasporti, Ferrante (Mit): “Ripristino linea storica Napoli–Salerno ottimo risultato per la mobilità del Sud”