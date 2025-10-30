Trapianto di un’arteria polmonare all’ospedale Sant’Andrea di Roma è prima volta al mondo

Per la prima volta al mondo in un caso di tumore al polmone, all’Aou Sant’Andrea di Roma è stato eseguito un trapianto di un’arteria polmonare, in una paziente over 70 con una neoplasia infiltrante l’arteria polmonare associata all’asportazione dell’intero polmone di sinistra. L’intervento è avvenuto il 17 luglio scorso grazie alla intuizione di due giovani chirurghe toraciche, Cecilia Menna e Beatrice Trabalza Marinucci ed è stato eseguito da un team guidato Erino A. Rendina, Direttore della Chirurgia toracica del Sant’Andrea e preside della facoltà di Medicina e Psicologia di Sapienza. L’arteria era criopreservata a Barcellona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

