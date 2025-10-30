Tram riapre in anticipo via San Felice
Bologna, 30 ottobre 2025 – La linea Rossa del tram procede: la riapertura di via San Felice è stata anticipata di un giorno, a venerdì 31 ottobre, dall’incrocio con via della Grada fino a via dell’Abbadia. La circolazione, riservata agli autorizzati alla Ztl, sarà ripristinata con senso unico in direzione centro, consentendo ai veicoli di immettersi in via dell’Abbadia e in vicolo Otto Colonne per proseguire verso via delle Lame. Resterà chiusa solo la piccola porzione antistante la Chiesa di S. Maria della Carità, dove proseguono i lavori di realizzazione della fermata tranviaria. Il cantiere in Matteotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
