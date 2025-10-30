Tragico schianto in moto Umberto muore a 29 anni | Aveva una vita davanti da godersi

Napolitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono ore di dolore in penisola sorrentina per la tragica morte di Umberto Schisano. Il 29enne, nella serata di ieri, è rimasto vittima di un tragico incidente lungo via delle Rose, a Piano di Sorrento. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della moto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

