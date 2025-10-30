Tragedia per Andrea Delogu il fratello 18enne muore in un incidente in moto

AGI - tragedia in casa di Andrea Delogu. Il fratello 18enne, Evan Oscar Delogu, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 15.40 a Bellaria-Igea Marina, nel Riminese, in via Vittor Pisani. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, in sella a una moto Benelli 750, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo a terra dopo aver urtato due pali della luce. Non risultano coinvolti altri veicoli. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per il 18enne non c'è stato nulla da fare: è  deceduto sul colpo per le gravi ferite riportate. Sul posto la Polizia Locale di Bellaria Igea Marina, che ha eseguito i rilievi per chiarire la dinamica. 🔗 Leggi su Agi.it

