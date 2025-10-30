Tragedia per Andrea Delogu | cosa succede ora a Ballando con le Stelle

Dolore immenso per Andrea Delogu: il fratello Evan perde la vita a soli 18 anni in un drammatico incidente. Ecco cosa è appena successo. Cosa può spezzare il silenzio di una giornata qualunque? Un urlo muto. Un attimo che cambia tutto. A Bellaria Igea Marina, mercoledì 29 ottobre, il destino si è accanito contro Evan Oscar Delogu, fratello 18enne della conduttrice Andrea Delogu. Erano le 15:40 quando la sua corsa in moto si è trasformata in tragedia. Stava viaggiando su una Benelli 750 lungo via Vittor Pisani. Una strada dritta, liscia, senza ostacoli. Ma all’improvviso, il controllo sfugge. La moto sbanda, colpisce un palo della luce. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Tragedia per Andrea Delogu: cosa succede ora a Ballando con le Stelle

