Tragedia Martinez il portiere torna ad Appiano | l’Inter gli resta accanto indagini in corso
Inter News 24 Tragedia Martinez, la situazione aggiornata dell’ex portiere del Genoa dopo il caso di Appiano Gentile: le ultimissime. Come riporta Tuttosport a firma di Ivan Cardia, la tragedia che ha coinvolto Josep Martinez ha scosso profondamente tutto l’ambiente nerazzurro. Il portiere dell’ Inter, protagonista dell’incidente mortale in cui ha perso la vita Paolo Saibene, 81 anni, è tornato ieri ad Appiano Gentile per una breve seduta di scarico. La società gli aveva lasciato piena libertà di scelta, ma lo spagnolo ha deciso di rivedere i compagni e restare attivo, cercando conforto nel gruppo dopo ore drammatiche. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
GdS - Alcuni compagni di squadra si sono fermati sul luogo della tragedia per scambiare qualche parola con Martinez, ancora sotto shock. Successivamente, tutti hanno raccontato quanto accaduto una volta tornati ad Appiano, dove è stata presa la decisione - facebook.com Vai su Facebook
? Josep Martinez, come sta e cosa rischia il portiere dell’Inter dopo la tragedia di Fenegrò dlvr.it/TNxr3M #JosepMartinez #Inter #Fenegrò #Calcio #Giocatore - X Vai su X
Josep Martinez, come sta e cosa rischia il secondo portiere dell’Inter dopo la tragedia di Fenegrò - Oggi i suoi compagni di squadra scenderanno in campo e sicuramente gli rivolgeranno più di un pensiero: lui, <a href="https://w ... Da ilgiorno.it
Incidente Martinez, tragedia per il portiere dell’Inter. Cosa è successo nella giornata di oggi? Le ultime - Incidente Martinez: tragedia a Fenegrò, coinvolto il secondo portiere dell’Inter Una terribile notizia ha sconvolto il mondo nerazzurro nella mattinata di martedì 28 ottobre: il portiere dell’Inter Jo ... Scrive lazionews24.com
Incidente stradale per il portiere dell’Inter Josep Martínez: morto un uomo di 81 anni - Incidente stradale per il portiere dell’Inter Josep Martínez: morto un uomo di 81 anni. Secondo sportface.it