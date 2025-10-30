Inter News 24 Tragedia Martinez, la situazione aggiornata dell’ex portiere del Genoa dopo il caso di Appiano Gentile: le ultimissime. Come riporta Tuttosport a firma di Ivan Cardia, la tragedia che ha coinvolto Josep Martinez ha scosso profondamente tutto l’ambiente nerazzurro. Il portiere dell’ Inter, protagonista dell’incidente mortale in cui ha perso la vita Paolo Saibene, 81 anni, è tornato ieri ad Appiano Gentile per una breve seduta di scarico. La società gli aveva lasciato piena libertà di scelta, ma lo spagnolo ha deciso di rivedere i compagni e restare attivo, cercando conforto nel gruppo dopo ore drammatiche. 🔗 Leggi su Internews24.com

Tragedia Martinez, il portiere torna ad Appiano: l'Inter gli resta accanto, indagini in corso