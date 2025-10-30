Tragedia in porto a Livorno migranti si gettano in mare dalla nave per evitare il rimpatrio | un morto e un disperso
Tragedia nel porto di Livorno intorno alle 13.30 di oggi, giovedì 30 ottobre, tra la Darsena Toscana e il canale industriale al varco Zara, dove un uomo è morto dopo essersi gettato in mare da una nave mentre il corpo di un altro risulta al momento disperso. Secondo quanto appreso, si tratta di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Livorno - Tragedia nel porto di Livorno intorno alle 13.30 di oggi, giovedì 30 ottobre, tra la Darsena Toscana e il canale industriale al varco Zara, dove il cadavere di un uomo è stato recuperato in mare mentre il corpo di un altro risulta al momento disperso. Se - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, tragedia al porto: dipendente dell'Autorità Portuale precipita e muore - X Vai su X
Tragedia nel porto di Livorno: migranti scoperti su nave cargo si gettano in acqua, uno perde la vita, l’altro scomparso - Oggi, giovedì 30 ottobre, si è verificata una tragica vicenda nel porto di Livorno, dove due migranti sono scomparsi in mare dopo essersi lanciati da una nave cargo, la Stena Shipper, battente bandier ... Come scrive controcopertina.com
Migranti scoperti su nave cargo si gettano in mare a Livorno: uno muore risucchiato dall’elica, l’altro disperso - La nave cargo era partita dalla Tunisia ed era arrivata questa mattina nel porto di Livorno. Riporta fanpage.it
Livorno, migranti si gettano in mare per paura del rimpatrio: il drammatico bilancio - Tragedia nel porto di Livorno, due migranti si sono gettati in paura per paura di essere rimpatriati: il tragico bilancio ... Lo riporta notizie.it