Tragedia al lago | trovato il corpo di una donna nelle acque Si indaga

Tragedia nella mattinata di oggi, giovedì 30 ottobre, a Caldaro dove una donna di mezza età è stata trovata senza vita nelle acque dell’omonimo lago.A dare l’allarme, attorno alle 10 del mattino, è stato un passante che, notando la presenza di un corpo galleggiante, ha chiamato la Centrale Unica. 🔗 Leggi su Trentotoday.it