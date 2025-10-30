Tragedia a Lauro | ritrovato senza vita un uomo di 53 anni nella propria abitazione

Avellinotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 53 anni è stato trovato senza vita all'interno della sua abitazione in via Tito e Costanzo Angelini, a Lauro, in provincia di Avellino. La scoperta è avvenuta dopo che l'uomo era rimasto irreperibile per diversi giorni, suscitando grave preoccupazione tra i familiari. Preoccupati per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

