Tragedia a Lauro | ritrovato senza vita un uomo di 53 anni nella propria abitazione
Un uomo di 53 anni è stato trovato senza vita all'interno della sua abitazione in via Tito e Costanzo Angelini, a Lauro, in provincia di Avellino. La scoperta è avvenuta dopo che l'uomo era rimasto irreperibile per diversi giorni, suscitando grave preoccupazione tra i familiari. Preoccupati per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
