Luceverde Roma incidente con lunghe code sulla via Cristoforo Colombo altezza via del risaro verso Ostia trafficato il raccordo anulare code a tratti in carreggiata interna la Cassia e la Salaria e poi più avanti tra la Bufalotta lo svincolo A24 file a tratti anche lungo la carreggiata esterna del raccordo tra la Roma Fiumicino e lo svincolo A24 Code in uscita da Roma sulla Flaminia e sulla Salaria intenso il traffico sulla Tangenziale Est file verso San Giovanni da Corso di Francia la Salaria e poi direzione Stadio Olimpico da via Nomentana alla Salaria in centro manifestazione in piazza Santi Apostoli possibile i disagi al traffico tra via Cesare Battisti e via IV Novembre lavori Questa notte sulla tangenziale est che resterà chiusa dalle 22 alle 6 di domattina tra viale di Tor di Quinto la galleria Giovanni XXIII verso via Trionfale sempre sulla tangenziale fascia oraria 20 26 chiusa la galleria nuova circonvallazione interna direzione via Salaria ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-10-2025 ore 19:30