Traffico Roma del 30-10-2025 ore 19 | 30
Luceverde Roma incidente con lunghe code sulla via Cristoforo Colombo altezza via del risaro verso Ostia trafficato il raccordo anulare code a tratti in carreggiata interna la Cassia e la Salaria e poi più avanti tra la Bufalotta lo svincolo A24 file a tratti anche lungo la carreggiata esterna del raccordo tra la Roma Fiumicino e lo svincolo A24 Code in uscita da Roma sulla Flaminia e sulla Salaria intenso il traffico sulla Tangenziale Est file verso San Giovanni da Corso di Francia la Salaria e poi direzione Stadio Olimpico da via Nomentana alla Salaria in centro manifestazione in piazza Santi Apostoli possibile i disagi al traffico tra via Cesare Battisti e via IV Novembre lavori Questa notte sulla tangenziale est che resterà chiusa dalle 22 alle 6 di domattina tra viale di Tor di Quinto la galleria Giovanni XXIII verso via Trionfale sempre sulla tangenziale fascia oraria 20 26 chiusa la galleria nuova circonvallazione interna direzione via Salaria ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Bloccato nel traffico di via Tiburtina, a Roma, un padre disperato suona il clacson: la sua bimba di un anno non respira più. Jacopo e Gaia, agenti della Polizia di Stato, si fermano, capiscono subito la gravità della situazione e aprono la strada con le sirene
Roma Sud nel traffico, smart working e strade alternative per aggirare il "delirio"
Traffico Roma del 30-10-2025 ore 18:30 - Luceverde Roma ben trovati sulla A1 Firenze Roma a seguito di un incidente si è formata una coda di 6 km tra Orte e Ponzano Romano Soratte direzione Roma
Traffico Lazio del 30-10-2025 ore 17:30 - luce verde Lazio Buon pomeriggio Al momento abbiamo code per un incidente sul treno da celle dei l'auto sole tra Orte e Ponzano romano
ROMA EST – Bus in fiamme, traffico bloccato - Verso le ore 13 di oggi, giovedì 30 ottobre, in Piazza Giuseppe Cardinali a Centocelle sono intervenute una squadra dei vigili del fuoco con due autobotti