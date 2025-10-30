Traffico Roma del 30-10-2025 ore 18 | 30

Luceverde Roma ben trovati sulla A1 Firenze Roma a seguito di un incidente si è formata una coda di 6 km tra Orte e Ponzano Romano Soratte direzione Roma traffico sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria e poi più avanti tra la Bufalotta allo svincolo A24 file a tratti anche in carreggiata esterna tra la Roma fiumi e lo svincolo A24 Code in uscita da Roma sulla Flaminia e sulla Salaria intenso il traffico sulla Tangenziale Est Filiberto San Giovanni da Corso di Francia la sala e poi direzione Stadio Olimpico da via Nomentana alla Salaria in centro dalle 19 manifestazione in piazza Santi Apostoli possibile i disagi al traffico tra via Cesare Battisti e via IV Novembre lavori Questa notte sulla tangenziale est che resterà chiusa dalle 22 alle 6 di domattina tra viale di Tor di Quinto la galleria Giovanni XXIII verso via Trionfale sempre sulla tangenziale in fascia oraria 22 sei chiusa la galleria nuova circonvallazione interna direzione via Salaria ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

