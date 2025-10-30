Traffico Roma del 30-10-2025 ore 16 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incidente concludi su via Tiburtina tra piazza di Porta San Lorenzo e via dei Sardi questa sera dalle 19 manifestazione in piazza Santi Apostoli possibili i disagi al traffico tra via Cesare Battisti e via lavori Questa notte sulla tangenziale est che resterà chiusa dalle 22 alle 6 di domattina tra viale di Tor di Quinto è la galleria Giovanni XXIII verso via Trionfale sempre sulla tangenziale in fascia oraria 22 sei chiusa la galleria nuova circonvallazione interna in direzione di via Salaria ricordiamo che in occasione della commemorazione dei defunti fino al 2 novembre potenziate le linee della memoria per facilitare l'arrivo ai cimiteri Capitolini rafforzati i collegamenti con Verano Prima porta e Laurentino con bus aggiuntivi corse più frequenti specialmente nelle ore centrali della giornata https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Bloccato nel traffico di via Tiburtina, a Roma, un padre disperato suona il clacson: la sua bimba di un anno non respira più. Jacopo e Gaia, agenti della Polizia di Stato, si fermano, capiscono subito la gravità della situazione e aprono la strada con le sirene ver - facebook.com Vai su Facebook
Roma Sud nel traffico, smart working e strade alternative per aggirare il "delirio" https://ift.tt/hYlB7gu - X Vai su X
Traffico Roma del 30-10-2025 ore 14:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità questa sera dalle 19 manifestazione a Piazza Santi Apostoli possibili ... Si legge su romadailynews.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-10-2025 ore 10:25 - Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo anulare per traffico internet ... Scrive romadailynews.it
ROMA EST – Bus in fiamme, traffico bloccato - Verso le ore 13 di oggi, giovedì 30 ottobre, in Piazza Giuseppe Cardinali a Centocelle sono intervenute una squadra dei vigili del fuoco con due autobotti ... Riporta tiburno.tv